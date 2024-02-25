2024-02-25 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بجدران بيضاء تزينت بأطر خشبية حملت لوحات فنية اتسمت بعضها بالبساطة وأخرى عكست موهبة راسميها بألوانها المتقنة، وتخطيطات تعبيرية لوجوه ومنازل، انطلق في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، معرض فني تشكيلي طلابي بمشاركة كبيرة وفاعلة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض يأتي في إطار النشاطات الفنية للمدارس الاساسية في حدود محافظة اربيل وقد تضمن 53 لوحة فنية بمشاركة 32 طالبا وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة.

وقالت شبولي دريا (طالبة مشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز، "شاركت بثلاث لوحات في هذا المعرض حيث استخدمت في فيها القلم الرصاص وقلم الحبر وركزت على إبراز التفاصيل الصغيرة في الرسومات".

من جانبها، قالت لان سليم (طالبة مشاركة في المعرض) للوكالة إن "من اللوحات التي شاركت بها في المعرض هي لوحة مرسومة بالأبيض والأسود وتُعبر عن حماية البيئة وأهميتها، إضافة إلى لوحة أخرى شاركت بها".