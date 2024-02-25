التربية الكوردستانية تناقش تأجيل الامتحانات وتقليص المواد الدراسية للصف السادس الإعدادي

2024-02-25 13:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أنه من المقرر أن تجتمع الوزارة بعد غد الثلاثاء لمناقشة امكانية تأجيل موعد الامتحانات العامة للصف الـ12 الثانوي (السادس الاعدادي) لغرض تعويض الطلبة الذين تأخروا في المباشرة في الدراسة خلال العام الدراسي 2023 - 2024.

وقال سعيد في تصريح للصحفيين اليوم من اربيل ان هناك مقترحات تخص تقليص بعض المواضيع ضمن مواد المنهاج الدراسي للصف الـ12 الاعدادي بمراحله كافة، مردفا بالقول إن هناك مقترحات اخرى ستتم مناقشتها بعد غد سيتم اتخاذ القرارات بشأنها.

وكان الوزير قد قرر في يوم 20 من شهر شباط الجاري، منح طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الإعدادي 5 درجات قرار على معدل السعي السنوي الذي يمهد للمشاركة في الامتحانات العامة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة ومذيّل بتوقيع الوزير، فإنه "ضمن المصلحة العامة ومراعاة لوضع الطلبة قررنا ما يأتي: منح 5 درجات قرار لطلبة الصف الـ12 الاعدادي بأقسامه كافة بهدف الحصول على حق المشاركة بالامتحانات العامة لصف الـ12".