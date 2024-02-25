محافظ بغداد يحدد موعد افتتاح مستشفى الحرية العام

2024-02-25 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

حدد محافظ بغداد، اليوم الاحد، موعد افتتاح مستشفى الحرية العام، فيما وجه بتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه عملية ومراحل انجاز المستشفيات في العاصمة.

وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي زار مستشفى الحرية العام يرافقه النائب الفني وعدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد والمسؤولين المحلين".

وأكد العلوي ان "زيارة المؤسسات الصحية لا سيما المستشفيات قيد الانشاء والتي تشرف المحافظة على تمويلها وانجازها كمستشفيات الشعب والفضيلية والحرية بسعة 400 سرير كانت من اولى مهامنا لدى مباشرتنا في مهام الحكومة المحلية بالعاصمة"، لافتا الى ان "انشاء هذه المستشفيات يتم عبر المواصفات العالمية بعد ان سيتم تجهيزها باحدث الاجهزة الطبية والمستلزمات".

ووجه العلوي "بتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه عملية ومراحل انجاز المستشفيات في العاصمة"، مبيناً ان "مستشفى الحرية العام يحتوي ايضا على (4) ابنية رئيسية و17 صالة عمليات بمختلف الاختصاصات اضافة الى 32 مصعدا و4 سلالم كهربائية وغيرها من الخدمات والذي يسهم إلى حد كبير في توسيع رقعة الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأهلنا الكرام في العاصمة الحبيبة"، لافتا الى ان "افتتاح المستشفى سيكون بالوقت المحدد له وهو في الربع الاول من العام المقبل".