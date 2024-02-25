2024-02-25 14:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، القبض على أربعة متهمين بابتزاز "فتاة حدث" إلكترونيًا واغتصابها في بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بابتزاز فتاة (حدث) إلكترونيا واستدراجها لإحدى الدور السكنية واغتصابها في بغداد".

وأضاف أنه "تمت عملية القبض بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز المديرية حول تعرض فتاة (حدث) للاغتصاب من قبل أربعة أشخاص بعد أن تم ابتزازها إلكترونيا".

وأوضح أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهم"، مبينا انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".