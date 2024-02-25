رئيس الوزراء يوجه بأخذ الملاحظات والمقترحات الخاصة بخطط تطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي

2024-02-25 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الأحد، بأخذ الملاحظات والمقترحات الخاصة بخطط تطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، اجتماعاً ضمّ ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC، واللجنة المعنية بإعداد خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي".وأضاف أن "السوداني اطلع على تقرير مفصل عن الخطط المعدة، وآليات التنفيذ، وجرى تدوين عدد من الملاحظات بخصوصها وأهم المقترحات؛ لتجاوز بعض المشاكل التي تعترض العمل".ووجه السوداني، وفقاً للبيان، بـ"أخذ الملاحظات والمقترحات الخاصة بخطط تطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي ومناقشتها بشكل مدروس للخروج برؤية تتوافق مع نهج الحكومة وتوجهها، في ما يتعلق بأن يكون مطار بغداد الدولي بمواصفات تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، ويرتقي بخدماته، ويكون واجهة مهمة تليق بسمعة العراق ومكانته الحضارية".