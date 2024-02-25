هيئة الإعلام تعلن تدشين غرفة عمليات "الشعبانية" واستخدام ترددات جديدة بكربلاء المقدسة

2024-02-25 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات ،اليوم الأحد، عن تدشين غرفة عمليات "الشعبانية" بمدينة كربلاء المقدسة واستخدام ترددات جديدة مع نشر 45 فريقا فنياً على الأرض.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة الإعلام والاتصالات دشنت غرفة عمليات مركزية لتتبع خدمات الهاتف النقال خلال الزيارة “الشعبانية” بمدينة كربلاء المقدسة حيث يتوافد الملايين من الزائرين لإحياء ذكرى مولد الإمام المهدي (عليه السلام)".

وأكد رئيس الهيئة علي المؤيد، أنه "تمت إضافة حزمتين تردديتين ضمن النطاق الخاص بمدينة كربلاء المقدسة والتي ستمكن شركات الهاتف النقال من استيعاب الزخم الكبير من الزائرين خلال أيام الزيارة".

وأضاف، أنه "تم نشر 17 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين COWs فضلاً عن 869 خلية دائمية" ،لافتاً إلى أن "عمليات الصيانة الاستباقية شملت 350 برجاً بمعدل 45٪ من المجموع الكلي للأبراج، مع رفع عدد الأبراج الموصولة بشبكة الألياف الضوئية لتصبح 422 برجاً بمعدل نمو 25٪".

وأشار إلى أن "العناصر البشرية المتواجدة على الأرض كانت بواقع 11 فريقاً متخصصاً بالتطوير والتركيب، و24 فريقاً متخصصاً بالصيانة الطارئة، و10 فرق فنية تعمل على إجراء الفحوصات الاستباقية لخدمات الاتصال والإنترنت عبر شبكات الهاتف النقال".