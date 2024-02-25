الإعمار تعلن عن رؤية جديدة للحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية

2024-02-25 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن وضع رؤية جديدة للحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية، فيما أشارت إلى إعداد تصاميم مشاريع الجسور المقرر إنشاؤها بين جانبي الكرخ والرصافة.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الوزارة مستمرة بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية"، مبيناً أن "رؤية الوزارة بشأن مشاريع الحزمة الثانية لا تتضمن إطلاق المشاريع دفعة واحدة كما هو الحال في مشاريع الحزمة الأولى".

وأوضح، أن "الرؤية الجديدة لمشاريع الحزمة الثانية جاءت نتيجة أسباب لوجستية، فضلاً عن عدم القدرة على تحمل الكم الهائل من المشاريع عبر إطلاقها دفعة واحدة".

وأضاف، أن "خطة الوزارة ستتضمن إطلاق مشروع وإكماله ومن ثم يتم إطلاق مشروع جديد مكمل للمشروع الأول، كما هو الحال في مشروع الفنون الجميلة، حيث سيتم إطلاق مشروع تنظيم تقاطع الصرافية وإنشاء جسر ممر آواخر لجسر الصرافية الحديدي وتنظيم تقاطع براثا وانتهاء بتقاطع الشالجية".

وأشار، الى "مشاريع جديدة ما زالت قيد وضع التصاميم منها جسور على نهر دجلة تربط جانبي الكرخ والرصافة"، منوهاً "بإقرار تلك المشاريع من قبل رئيس الوزراء".