رئيس هيئة الاستثمار ووزير الثقافة يناقشان تقديم الخدمات للنخب الثقافية والفنية

2024-02-25 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعناقش رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني ، اليوم الأحد، تقديم الخدمات للنخب الثقافية والفنية.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، وناقشا أهمية تقديم الخدمات التي تدعم الفن والأدب وشريحة النخب الثقافية".وأضافت أن "اللقاء استعرض الخطط والستراتيجيات المتعلقة بتطوير وتشجيع المشاريع الاستثمارية في المجال الثقافي والفني وتحفيز الابتكار في هذا المجال".وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للبيان "استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع الوزارة وتطوير البنى التحتية الثقافية والفنية في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاريع الثقافية والفنية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي".من جانبه، أثنى وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، على "دور الهيئة في تبسيط الإجراءات بشأن تنشيط القطاع الاقتصادي، وتوجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات القيمة الثقافية والفنية العالية".