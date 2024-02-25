سحب مياه الأمطار من جميع مناطق مركز الديوانية

2024-02-25 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت مديرية ماء ومجاري الديوانية، اليوم الأحد، سحب مياه الأمطار من جميع مناطق مركز المحافظة.وقال مدير ماء ومجاري الديوانية مهند كاظم الحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية استنفرت جهودها البشرية والآلية لسحب مياه الأمطار التي تساقطت يوم أمس"، مؤكداً "السيطرة على جميع المناطق التي غمرتها مياه الأمطار والمجاري وبوقت قياسي قصير".وتابع، أن "المديرية توجهت صباح اليوم الى المناطق غير المخدومة بواسطة آليات السحب"، مشيرا ًالى أن "العمل استمر من دون توقف لحين التأكد من سحب مياه الأمطار من جميع مناطق مركز المحافظة".