العبودي: قرار الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الممنوح للعراق يلخص رصانة مستوى مؤسساتنا الأكاديمية

2024-02-25 14:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق الاعتراف والاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME).

وقال العبودي في كلمته خلال الحفل الرسمي، صدر في بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المنجز التاريخي سيبقى شاخصاً أمام الأجيال وهو حصول العراق على الاعتراف والاعتمادية الدولية من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الذي أجرى خبراؤه تقييماً علمياً وكشفاً برامجياً لمناخ التعليم الطبي وآليات المجلس العراقي لاعتماد كليات الطب في العراق".

وأكد أن "قرار الاتحاد العالمي للتعليم الطبي الممنوح للعراق يلخص رصانة المستوى العلمي لمؤسساتنا الأكاديمية وشهاداتها وبرامجها الدراسية وأهلية أنظمتها التعليمية وإمكاناتها المسؤولة عن تحقيق رسالتها وأهدافها على وفق معايير عالمية معتمدة" مشيراً إلى "تأمين مسار الشهادات العراقية وتقديم المستوى المأمول منها".

وأضاف البيان، أن "الحفل تضمن كلمات وتكريماً لعضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي ورئيس لجنة عمداء كليات الطب أنيس خليل وعدد من عمداء كليات الطلب في الجامعات العراقية التي حصلت على الاعتمادية من المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق".