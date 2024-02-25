2024-02-25 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إسرائيل ردت بشكل غير متناسب على هجوم “حماس”، مشيرا إلى أننا في خضم كارثة مع استخدام تل أبيب الجوع كسلاح في غزة. وقال بوريل في لقاء مع صحيفة “إلباس” الإسبانية: “نحن بالفعل في خضم كارثة. واضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الإنسانية.. فإسرائيل […]

ظهرت المقالة بوريل: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح ونحن أمام كارثة إنسانية في غزة أولاً على ايرث نيوز.