2024-02-25 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت دراسة رائدة عن تفاعل إيجابي بين الأشعة فوق البنفسجية والخصوبة لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 إلى 40 عاما. وأجرى فريق بحث من جامعة تل أبيب ومركز شيبا الطبي دراسة تسلط الضوء على التقلبات الموسمية في مستويات الهرمون المضاد لمولر (AMH)، وهو علامة قيمة لتقييم احتياطي المبيض لدى المرأة، وهو في […]

ظهرت المقالة كيف يمكن لأشعة الشمس أن تؤثر على القدرة الإنجابية للنساء؟ أولاً على ايرث نيوز.