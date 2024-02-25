كربلاء.. وزير الصحة يفتتح مركز صحي العباسية الغربية بعد إعادة تأهليه 

2024-02-25 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افتتح وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الاحد، يفتتح مركز صحي العباسية الغربية بعد إعادة تأهليه في محافظة كربلاء. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزيرها افتتح اليوم المركز الصحي في العباسية الغربية التابع لقطاع المركز بمُحافظة كربلاء بعد إعادة تأهيله من قبل الشعبة الهندسية في القطاع يرافقه مدير عام صحة […]

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