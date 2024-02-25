2024-02-25 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاحد، تدشين غرفة عمليات مركزية لتتبع خدمات الهاتف النقال خلال الزيارة “الشعبانية” بمدينة كربلاء المقدسة حيث يتوافد الملايين من الزائرين لإحياء ذكرى مولد الإمام المهدي (ع). وأكد رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “تم إضافة حزمتين تردديتين ضمن النطاق الخاص بمدينة كربلاء المقدسة والتي […]

ظهرت المقالة هيئة الإعلام تعلن استخدام ترددات جديدة مع نشر 45 فريقا فنياً على الأرض بمناسبة الزيارة الشعبانية أولاً على ايرث نيوز.