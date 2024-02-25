2024-02-25 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC، واللجنة المعنية بإعداد خطط تأهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي. واطلع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ورد ” ايرث نيوز” على تقرير مفصل عن الخطط المعدة، وآليات التنفيذ”. واشار البيان الى انه “جرى خلال الاجتماع تدوين عدد من […]

ظهرت المقالة السوداني يترأس اجتماعاً بخصوص تنفيذ خطط تطوير مطار بغداد الدولي أولاً على ايرث نيوز.