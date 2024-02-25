2024-02-25 15:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه محافظ ديالى وكالة الحقوقي كريم آغا، اليوم الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة باستثناء الخدمية والصحية ليوم غد الاثنين.

وقال آغا في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة ليوم غد الاثنين المصادف 26/ شباط/ 2024، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

وأضاف أن "التعطيل جاء لفسح المجال أمام الموظفين والمواطنين بتأدية الزيارة الشعبانية"، مشيراً الى أنه "يستثنى من التعطيل الدوائر الخدمية والصحية".