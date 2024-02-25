رئيس نادي القاسم: سنسلك جميع الطرق القانونية لدفع الظلم عن النادي

2024-02-25 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد رئيس نادي القاسم الرياضي حسين الكعبي، عزمه على اتباع جميع الطرق القانونية لدفع الظلم الذي تعرض له النادي في مباريات دوري نجوم العراق.

وقال الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الهيئة الإدارية قدمت اعتراضاً حول ما رافق مباراة نادي القوة الجوية من ظلم تحكيمي "، مشيراً الى أن" هذه الحالات ليست بالجديدة على فريقنا إذ تكررت هذه الحالة في مواجهة زاخو وكذلك في لقاء النجف".

وأوضح الكعبي أن" أندية الدوري كانت مستبشرة بدخول تقنية الفيديو المساعد الـ(فار) لتقليل الأخطاء والوقوف على الحالات التحكيمية ، ولكن للأسف ما حدث هو العكس "، مبيناً أن" تطبيق المنظومة بهذه العجلة أضر بالمسابقة، وكان من الأفضل التأني بتطبيقها ومنح الحكام وقتاً أكثر من خلال الدخول في دورات ومعايشات لكي يتم التعامل معها باحترافية لما لها من أهمية في تحديد مصير الفرق".

وتابع الكعبي أن" لجنة الانضباط أصدرت العقوبات بحق النادي لكن لدينا الوقت والحق بالاستئناف وسنستغل أي ثغرة قانونية لاستعادة حق النادي "، لافتاً الى أن " الانسحاب كان قراراً متسرعاً جاء نتيجة الظلم المتكرر منذ 2019 ولغاية هذه اللحظة ".