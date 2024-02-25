بوقت قياسي.. شرطة الرصافة تعتقل مرتكبي حادث القتل في مدينة الصدر

2024-02-25 15:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة وأطلاق نار وقتل ضمن منطقة م الصدر

تم توجه مفارز قسم شرطة الصدر الثآني (مركز شرطة الثورة)

الى مكان الحادث وتبين حصول مشاجرة (اقارب) وأطلاق نار مما أدى إلى اصابه احد الاشخاص حيث تم نقله الى المستشفى وفارق الحياه متأثراً بأصابته



على الفور تم تشكيل فريق عمل بأشراف السيد قائد شرطة بغداد الرصافة وبرئاسة مدير قسم شرطة الصدر الثاني وضابط مركز شرطة الثورة وثله من ضباط ومنتسبي المركز

حيث تم تفتيش المنطقة وجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث

حيث تم القبض على احد المتهمين

حيث اعترف بارتكابه جريمة القتل

حيث تم الوصول إلى المتهم الثاني من خلال الجهد الاستخباري والعمل الجاد وتحديد مكان تواجده والقبض عليه

، ليتم توقيفهم أصولياً لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .



#اعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة

يتبع ...