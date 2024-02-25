مقتل الصحفيين في غزة في ازدياد مستمر

2024-02-25 15:18:11 - المصدر: قناة الثامنة

مع استمرار الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، ترتفع اعداد قتلى الصحفيين في قطاع غزة، وسط تحذير دولي من قمع الصحفيين. مع بدء الحرب بين اسرائيل وحركة حماس وازدياد اعداد الضحايا، ازدادت اعداد القتلى الصحفيين ايضا، حيث وصل عدد قتلى الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الى 132 صحفيا وصحفية. واعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة عن مقتل صحفيين اثنين في قصف اسرائيلي ليرتفع بذلك عدد القتلى الصحفيين الى 132، فيما قال الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان ان خطر الموت بالنسبة للصحفيين الفلسطنيين في غزة اعلى من خطر الموت بالنسبة للجنود على الخطوط الامامية في جبهات القتال. وقال البيان: اننا