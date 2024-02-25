2024-02-25 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، القبض على مرتكبي حادث القتل في مدينة الصدر بالعاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بعد ورود اخبار بوجود حادث مشاجرة وأطلاق نار وقتل ضمن منطقة مدينة الصدر، تم توجه مفارز قسم شرطة الصدر الثاني (مركز شرطة الثورة) الى مكان الحادث وتبين حصول مشاجرة (أقارب) وأطلاق […]

ظهرت المقالة تاكيدا لما نشرته “ايرث نيوز”.. شرطة الرصافة تلقي القبض على مرتكبي حادث القتل في مدينة الصدر أولاً على ايرث نيوز.