2024-02-25 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسرب فيروس تنفسي جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج، مؤكدا عدم صحة تلك الأنباء. وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه “لا صحة لتسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج”. وشددت وزارة […]

ظهرت المقالة الحكومة المصرية تعلق على أنباء تسرب فيروسي تنفسي جديد عبر الوافدين أولاً على ايرث نيوز.