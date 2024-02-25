العاملون في "النوادي الليلية" يتظاهرون وسط بغداد.. صور

2024-02-25 15:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العاملين في النوادي الليلية ''الملاهي'' في ساحة الفردوس بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين رفعوا صورا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الامير الشمري، مطالبين إياهم بإعادة فتح النوادي الليلية كونها ''مرافق سياحية''.

ونقل مراسلنا، عن المتظاهرين قولهم "نحن لسنا تجار مخدرات، نحن فنانون، ونعمل من أجل معيشتنا".

وطلب المتظاهرون، من السوداني التدخل وافتتاح القاعات التي أغلقت، مشيرين إلى أنها قاعات يعمل فيها "ناس بسطاء".

وبحسب العاملين المتظاهرين، فإن قوات امنية هاجمت القاعات بطريقة استفزازية لغرض غلقها دون سابق إنذار.

ومنذ العام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية، حملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة بغداد.

وكانت نوادٍ ليلة ومتاجر لبيع المشروبات الكحولية عرضة لإستهدافات منظمة تبنتها جماعات متشددة بخاصة في العاصمة بغداد.