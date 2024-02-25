الفياض بذكرى فتوى الجهاد: نجدد العهد في الثبات وأكمال مسيرة الجهاد

2024-02-25 15:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، الذكرى السنوية لصدور فتوى الجهاد الكفائي، فيما أشار الى اننا نتعهد بالوفاء لدماء الشهداء والجرحى التي سالت من اجل العراق.

وقال الفياض في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان الخير وتزامناً مع ذكرى ميلاد منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) تمر علينا الذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا وأستجاب لها مئات الآلاف من الشباب في ملحمة غيرت مجرى الأحداث وقلبت الموازين على الأعداء بأستعادة زمام المبادرة في مواجهة الإرهاب وتحرير الارض.

وأضاف، إننا" إذ نحيي هذه الذكرى العظيمة التي فجرت مكامن الإيمان في قلوب الرجال وأسهمت في تحقيق أنتصارات وصلت أصدائها إلى أقاصي العالم ، نجدد العهد في الثبات على تلبية النداء وأكمال مسيرة الجهاد لإدامة الأمن والأستقرار في ربوع بلادنا العزيز ، كما نتعهد بالوفاء لدماء الشهداء والجرحى التي سالت دمائهم فداءً للعراق.