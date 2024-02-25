شرطة بغداد تعلن القبض على "مسلحي مريدي"

2024-02-25 16:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شرطة بغداد، يوم الأحد، القبض القبض على عناصر المواجهة المسلحة التي وقعت في سوق مريدي شرقي بغداد، واسفرت عن مقتل أحد المسلحين.

وقالت قيادة شرطة بغداد قاطع الرصافة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود أخبار بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار وقتل ضمن مدينة الصدر، تم توجه مفارز قسم شرطة الصدر الثاني (مركز شرطة الثورة) إلى مكان الحادث وتبين حصول مشاجرة بين أقارب وإطلاق نار مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص حيث تم نقله إلى المستشفى وفارق الحياه متأثراً بإصابته".

وأضافت "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وجرى تفتيش المنطقة وجمع المعلومات ومتابعة ملابسات الحادث وإلقاء القبض على أحد المتهمين والذي اعترف بارتكابه جريمة القتل، كما تم الوصول إلى المتهم الثاني من خلال الجهد الاستخباري والعمل الجاد وتحديد مكان تواجده والقبض عليه".

وأشارت إلى أنه "تم توقيفهما أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن تبادلاً لإطلاق نار وقع صباح اليوم، بين عدد من الأشخاص وأمام أنظار المارة في شارع الدراجات في سوق مريدي ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

وأضاف، أن المجموعة الأخرى لاذت بالفرار بعد أن سرقوا عجلة مدنية والسلاح، وحسب المعلومات الأولية، فإن المجنى عليه هو من أقرباء القاتل.

وبين المصدر، أن الجاني يعمل منتسباً في حماية المنشآت، وأن المواجهة نتيجة خلاف على محل لبيع الملابس، مؤكداً أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وألقت القبض على القاتل وأودعته التوقيف