ندوة في السليمانية حول أهمية اللغة بتنشئة الجيل: لغتنا الكوردية العامل المهم في بقائنا

2024-02-25 16:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد في السليمانية ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، بهدف تسليط الضوء على أهمية اللغة الأم في تنشئة الأجيال والتمسك بها، حيث أكد القائمون عليها بأن اللغة الكردية عامل مهم ببقاء الشعب الكوردي.

وقالت ديمن عبدالله المشرفة على الندوة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "اللغة تمثل هوية وتعريفاً لكل إنسان وقومية، وهي جزء حيوي من الثقافة وركيزة أساسية في ترسيخ القيم الوطنية، وعليه فإن حماية اللغة الأم وتنميتها واجب مهم ومسؤولية تتحملها الأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية".

وأضافت انه "إذا ما كان الاهتمام باللغة الأم ، أمراً مهماً للشعوب الأخرى في العالم، إلا أن لغتنا، نحن الكوردستانيين، وعلى الرغم من ثورات شعبنا وذوده وتضحياته الجِسام، هي العامل المهم في بقائنا، مما ينبغي أن تكون محط اهتمام بالنسبة لنا".

وبينت أن "الندوة ركزت على أنه مع أن اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية في إقليم كوردستان والعراق، وفقاً للدستور العراقي الدائم، لكنها وللأسف لم تحظَ بذلك الاهتمام اللازم على مستوى العراق وحتى في إقليم كوردستان، ولهذا نتطلع إلى الارتقاء بها وتحقيق مزيد من التقدم بهذا المجال".

وأشارت إلى أن "الندوة ركزت على ضرورة الاهتمام باللغة الأم في المدارس والبيوت وتنشئة الجيل الجديد على تعليمها باعتبارها من أساسيات التعلم والتربية".