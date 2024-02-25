المتحدثة باسم المفوضية للثامنة: مستعدون لاجراء انتخابات برلمان كوردستان

2024-02-25 16:06:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحد انها اقترحت على رئاسة اقليم كوردستان اجراء انتخابات برلمان الاقليم بين الخامس الى العاشر من شهر حزيران المقبل، مؤكدة اتخاذ جميع استعداداتها لاجراء تلك الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي لقناة الثامنة ان التسجيل البايومتري بدأ من اول شباط وسجل نحو 60 الف ناخب اسمائهم. واضافت ان البطاقات البايومترية ستتم توزيعها في 173 مركز انتخابي، موضحة وجود نحو اربعة ملايين ناخب في اقليم كوردستان. واشارت غلاي الى توزيع الاربعة ملايين ناخب على اربعة دوائر انتخابية، مؤكدة ان جميع وزارات حكومة اقليم كوردستان تقدم المساعدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبينت المتحدثة باسم المفوضية العليا