أمين بغداد: سنشرع بتطوير طرق المرور السريعة

2024-02-25 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأحد، المضي بمشروع مترو بغداد، فيما أشار الى أنه سيتم الشروع بتطوير طرق المرور السريعة.

وذكرت المديرية العامة للعلاقات والإعلام في أمانة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم التقى رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي لبحث التعاون المشترك في تقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة".

وأضافت أن "أمين بغداد خلال لقائه رئيس مجلس المحافظة ومحافظ بغداد قدم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة المحلية وتسلمهما مهام عملهما ، وتمت مناقشة التعاون للعمل المشترك في خدمة مناطق مدينة بغداد والنهوض بواقعها ".

وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم ،بحسب البيان: إن "أمانة بغداد ومحافظة بغداد هما جهتان خدميتان تكمل إحداهما الأخرى ونحن ماضون بتنفيذ البرنامج الحكومي في ظل هذا التعاون المشترك وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أن "العمل بين أمانة بغداد ومجلس المحافظة يجب أن يكون متكاملاً من أجل تقديم مشاريع خدمية تلبي احتياجات المواطنين لاسيما في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق".

وتابع أن "هذا التكامل تحقق في خدمة المناطق السكنية الزراعية من خلال جهد الفريق الخدمي والهندسي التابع لمجلس الوزراء ، وأن السيد رئيس مجلس الوزراء داعم لأمانة بغداد وأن حكومته هي حكومة خدمات".

وبين أن "هناك جهوداً مسخرة بالتعاون مع العديد من الوزارات بدعم حكومي لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة أبرزها مشاريع فك الاختناقات المرورية والمدن الجديدة ومترو بغداد وإنتاج الطاقة الكهربائية عبر معالجة وحرق النفايات".

وأوضح أن "أعضاء مجلس المحافظة يمثلون مناطق وأحياء مدينة بغداد ويحملون متطلبات ساكنيها وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيقها" ،مشيراً الى أن "الحكومة تؤشر الى أن معيار الخدمة هو معيار التقييم للأجهزة التنفيذية".

ولفت إلى أن "أمانة بغداد ستشرع بتطوير طرق المرور السريعة الى جانب مترو بغداد الذي أعلن كفرصة استثمارية ونحن ماضون بتنفيذه الى جانب مشروع استثمار النفايات في إنتاج الطاقة الكهربائية".