2024-02-25 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، تحديد مواقع لإنشاء أكثر من 36 سداً لحصاد المياه في عموم العراق، فيما أكدت أن هذا الملف يحظى باهتمام مكثف من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لا يحتاج إلى سدود خزنية كبيرة، وما يحصل أن منظومة الخزن تعاني أصلاً من فراغ خزني كبير، وفي النتيجة لا نحتاج إلى سدود خزنية كبيرة في العراق بقدر ما نحتاج إلى سدود صغيرة لحصاد المياه"، مبيناً أن "الوزارة الحالية وبدعم حكومي كبير جداً ومتابعة بشكل مكثف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً كبيراً جداً بشأن التوسع بإنشاء سدود حصاد المياه".

وأضاف راضي، أن "الوزارة لديها حالياً إحصائية بحدود أكثر من 36 سداً تم تحديد مواقعها، قسم منها تم إنجاز مخططاتها وتصاميمها، والآن في طور المراحل النهائية لإدراجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط"، مشيراً إلى أنه "تم تكليف إحدى الشركات الحكومية التابعة لوزارة الموارد المائية بتنفيذ أحد هذه السدود، وخلال الأيام المقبلة ستباشر تنفيذها، والقسم الآخر في طور التحريات".

وتابع أن "سدود حصاد المياه تحتاج إلى إجراء أعمال وتحريات مساحية وتحريات تربة وكذلك مجموعة من الأمور منها اختيار الموقع الأمثل، وبالنتيجة تحتاج أيضاً إلى تصاميم، وهذه تحتاج إلى أعمال ميدانية"، مؤكداً أن "فرق الهيئة منتشرة في عموم محافظات العراق لإجراء هذه المسوحات والتحريات من أجل إنجازها تباعاً".

ولفت إلى أنه "خلال هذه السنة ستكون المباشرة بجزء من هذه السدود واستكمال التصاميم للجزء الآخر وكذلك الاستمرار في إنجاز هذه المشاريع"، مؤكداً "الاهتمام الحكومي الكبير في موضوع سدود حصاد المياه لأهميتها في تغذية المياه الجوفية في استيطان المناطق واستقرارها وتوفير المياه للمزروعات وسقي الحيوانات إضافة إلى السيطرة والإحكام على كل قطرة ماء ممكن الاستفادة منها من قبل الوزارة بهذا الاتجاه خدمةً للبلد".