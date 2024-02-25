وزير العدل والسفير البلجيكي يبحثان آليات عقد اتفاقية مشتركة وتبادل المحكومين

2024-02-25 16:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث وزير العدل خالد شواني، مع السفير البلجيكي لدى بغداد سيرج جيكشن، اليوم الأحد، آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين.

وذكرت وزارة العدل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل بمكتبه الرسمي، السفير البلجيكي لدى العراق والأردن سيرج جيكشن والوفد المرافق له، وجرى ‏خلال اللقاء بحث آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين".

وأكد شواني، على "رغبة الوزارة في تطوير العلاقة ‏بين وزارتي العدل العراقية والبلجيكية وضرورة تعضيدها بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الخبرات المتاحة لكلا الجانبين".

من جانبه، أكد جيكشن، "حرص بلاده على التعاون ‏الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما في ما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية واتفاقيات تبادل المحكومين بين البلدين الصديقين".