اختتام مشاركة العراق في بطولة آسيا للقوس والسهم بوسام نحاسي

2024-02-25 16:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

اختتم منتخبنا الوطني، مشاركته في منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم، الجارية أحداثها على ملعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدوليّ بالعاصمة بغداد، والتي شهدت مشاركة واسعة بلغت 111 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 منتخباً، بإقامة الأدوار النهائية لفعالية القوس المحدب للفرقي والفردي للرجال والنساء، فردي القوس المركب.

وخسر منتخبنا الوطني للنساء لمسابقة القوس المحدب، المؤلف من اللاعبات فرح علاء وغزوة إسماعيل وهدى آزاد الوسام النحاسي، أمام منتخب بنغلاديش، وتوجت نساء الهند بالوسام الذهبي وأوزبكستان بالفضي.

وتكرر السيناريو مع منتخبنا للرجال في فعالية القوس المحدب، والمؤلف من محمد محمود جاسم وعلي حمد كاظم وحسين خلف، بالخسارة أمام نظيره الأوزبكي الذي توج بالوسام النحاسي.

وفي نهائيات منافسات الزوجي المختلط للقوس المحدب، خسر منتخب قطر أمام أوزبكستان في مواجهة تحديد الفائز بالوسام النحاسي، فيما توج منتخب الهند بالوسام الذهبي وبنغلاديش بالفضي.

وكان منتخبنا الوطني للنساء قد توج يوم أمس بالوسام النحاسي، والمركز الثالث فرقياً في فعالية القوس المركب، في ختام منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم، بعد تجاوزه نظيره الأفغاني، فيما حصل المنتخب الإيراني على الوسام الذهبي والهندي على الفضي، وتألف منتخبنا النسوي من اللاعبات نبراس حميد وفاطمة سعد وزينب عصام.