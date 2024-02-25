2024-02-25 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات المسلحة السورية أسقطت 7 طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع عسكرية وقرى في ريفي حماة وإدلب. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن وزارة الدفاع قالت: “تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة للإرهابيين حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات […]

ظهرت المقالة الجيش السوري يحبط عملية إرهابية.. ويسقط 7 طائرات مسيرة أولاً على ايرث نيوز.