مجلس الأنبار يصوت على رؤساء سبع لجان خدمية وأمنية

2024-02-25 16:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

صوت مجلس محافظة الانبار، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، على رؤساء سبع لجان خدمية وأمنية في المجلس.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "مجلس محافظة الانبار صوت في جلسة عقدها اليوم، وغاب عنها اعضاء كتلة الاستقرار والتي تمثل الاحزاب المعارضة لحزب تقدم على العميد هيثم الفراجي مديراً لمكافحة إجرام الأنبار"، مبينا "كما صوت المجلس على انمار السدران رئيساً للجنة الصحة والبيئة في المجلس وحميد دحام العلواني رئيساً للجنة الاستثمار".

وأضاف "كما صوت المجلس على شهاب الجغيفي رئيساً للجنة الإعمار والشؤون الهندسية و ايوب الحلبوسي رئيساً للجنتي المالية والزراعة وجاسم العسل رئيساً للجنة التخطيط والمتابعة واللجنة القانونية ".

وتابع ان "المجلس صوت أيضا على جراح السلماني رئيساً للجنة الخدمات وسعد غازي المحمدي رئيساً للجنتي النزاهة والأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار".