رئيس هيئة المنافذ يؤكد ضرورة إحكام السيطرة على بوابات المنفذ

2024-02-25 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، على ضرورة إحكام السيطرة على بوابات المنفذ.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستمر رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي بإجراء جولات ميدانية مفاجئة الى كافة المنافذ ضمن حملته المستمرة لمتابعة احكام الإجراءات الرقابية والحفاظ على انسيابية العمل وتجاوز المعوقات وإيجاد الحلول الناجحة والمدروسة لأي طارئ".وأضافت، أن "الوائلي أجرى زيارة الى منفذ عرعر الحدودي تفقد خلالها إجراءات تفويج المعتمرين واحتياجاتهم لاسيما بعد الاتفاق الاخير بين العراق والمملكة العربية السعودية على زيادة الأعداد".وأشارت الى أن "الزيارة تضمنت الاطلاع على كافة مفاصل المنفذ وفي مقدمتها ساحات التبادل التجاري والتأكيد على إكمال المتطلبات وتذليل صعوبات العمل لضمان انسيابية حركة الشاحنات القادمة والمغادرة بين الجارتين".وتابعت أن "الزيارة تضمنت عقد اجتماع مع الكوادر العاملة لمناقشه أهم تحديات العمل وسبل إيجاد الحلول الناجحة لها".وأكد رئيس الهيئة وفقا للبيان، على "ضرورة إحكام السيطرة على بوابات المنفذ كونه واحداً من أهم المنافذ البرية والحيوية ويمثل واجه مهمة للبلد"، مشدداً على "ضرورة منع دخول أي أشخاص غير مخولين وتكثيف عمليات التفتيش حفاظاً على أمن وسلامة المواطن".