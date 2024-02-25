وزير الداخلية يصل إلى تونس

2024-02-25 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى الجمهورية التونسية.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل الجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والأربعين".