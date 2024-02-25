وزير الداخلية يصل إلى تونس
2024-02-25 16:54:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى الجمهورية التونسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل الجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والأربعين".
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى الجمهورية التونسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل الجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والأربعين".