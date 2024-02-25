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وزير الداخلية يصل إلى تونس

وزير الداخلية يصل إلى تونس
وزير الداخلية يصل إلى تونس
2024-02-25 16:54:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إلى الجمهورية التونسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل الجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والأربعين".

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