2024-02-25 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، اليوم الأحد، أن ورشة دعم القطاع الصناعي التي أقامتها اليوم هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من الوزراء، شهدت طرح الصناعيين للعديد من المشاكل والتحديات وأوجدت لها حلولاً.وقال النجم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ورشة دعم القطاع الصناعي استشرافية لحاجة الصناعة والمدن السكنية التي تعتزم الحكومة إنشاءها والتي يصل عدد وحداتها إلى مليون، لحاجتها إلى مواد أولية من السمنت والطابوق والسيراميك والخشب وغيرها".وأضاف، أن "الورشة شهدت حضور صناعيين طرحوا مشاكلهم بحضور الوزارات المعنية كالصناعة والكهرباء وهيئة الاستثمار اضافة الى فريق هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء لمناقشتها وإيجاد حلول".وتابع أنه "تم وضع حلول كثيرة في هذه الورشة للعديد من المواضيع، وسيكون هذا اللقاء كل شهرين لمراجعة ماتم التوجيه بحله ضمن هذا الاجتماع".وحضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع الشروع بالعمل في المدن السكنية الجديدة.وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن "البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلت الحكومة نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة".وبين أن "العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّه يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد"، مشيراً إلى أن "مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية".وأضاف، أن "الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث".