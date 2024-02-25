مكافحة الإرهاب يحرر مختطفين اثنين في صلاح الدين ويعتقل الخاطفين

2024-02-25 17:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حررت قوة من جهازِ مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد (25 شباط 2024) مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين وإلقاء القبض على الخاطفين وهم من عصابات داعش الارهابي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها حيث تم العثور على المخطوفين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل داخل غرفة مهجورة عائدة لعصابات داعش الارهابي تم تفجيرها لاحقا".

وأضاف انه "وبعد استخلاص المعلومات من المخطوفين وبمقاطعة المعلومات لدى جهاز مكافحة الإرهاب تمكن الجهاز من إلقاء القبض على الخاطفين والبالغ عددهم (3) وهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".







