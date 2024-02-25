تحرير مختطفين اثنين والقبض على الخاطفيين في صلاح الدين

2024-02-25 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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ابطالُ جهازِ مكافحة الإرهاب يحررون مختطفين اثنين في صلاح الدين ويلقون القبض على الخاطفين وهم من عصابات داعش

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بجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها حيث تم العثور على المخطوفين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل داخل غرفة مهجورة عائدة لعصابات داعش الارهابي تم تفجيرها لاحقا.

وبعد استخلاص المعلومات من المخطوفين وبمقاطعة المعلومات لدى جهاز مكافحة الإرهاب تمكن الأبطال من إلقاء القبض على الخاطفين والبالغ عددهم (3) وهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية.

وتؤكد قطعاتنا البطلة أن العناصر الإرهابية لا مكان لها في ارضنا الحبيبة.

