2024-02-25 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تحرير مختطفين اثنين من قبضة “داعش” واعتقال الخاطفين محافظة صلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “جهاز مكافحة الإرهاب بجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها”. وتابعت، أن “المخطوفين […]

ظهرت المقالة صلاح الدين.. مكافحة الإرهاب يحرر مختطفين اثنين من قبضة “داعش” ويعتقل الخاطفين أولاً على ايرث نيوز.