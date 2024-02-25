درجال: هدفنا الرئيسي وصول حكم عراقي إلى المونديال

2024-02-25 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن هدف الاتحاد الرئيسي هو. صول حكم عراقي إلى كأس العالم. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، قلد الشاراتَ الدوليّة للحكام الدوليين لعام 2024 في مقرِّ الاتحاد بحُضور النائبِِ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وأعضاء الاتحاد غانم عريبي ومحمد […]

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