2024-02-25 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الاحد، ان ابواب الوزارة مفتوحة امام الحكومات المحلية ونحن على اتم استعداد لدعمهم في خدمة المواطن والشرائح المستضعفة في المجتمع، جاء ذلك خلال زيارته مبنى محافظة بغداد، ولقائه المحافظ عبدالمطلب العلوي.وبارك الوزير للعلوي بحسب بيان تلقته ايرث نيوز “تسنمه مهام عمل المحافظة”، مشيرا الى “دعم الحكومة […]

ظهرت المقالة وزير العمل: نحن على أتم الاستعداد لدعم الحكومات المحلية في خدمة المواطن أولاً على ايرث نيوز.