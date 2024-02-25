2024-02-25 17:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قلّد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأحد، الشارات الدوليّة للحكام الدوليين لعام 2024 في مقر الاتحاد وهم 14 حكماً، 10 للساحات المكشوفة، و4 حكام للصالات والشاطئية.

حكام الساحات المكشوفة هم: زيد ثامر ويوسف سعيد وعلي حسين وواثق مدلل، وأحمد صباح وحيدر عبد الحسن وأمير داود وأكرم علي وحسين فلاح وكرار عبد الأمير، أما حكام الصالات والشاطئية فهم: هوكار سالار وحسن محمد ورافد علاوي وأكرم مهدي.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يعمل على تَطويرِ قُدرات الحكام بصُورةٍ مدروسةٍ، وهدفه الرئيسي وصول حكمٍ عراقي إلى المونديال، لأنهم يستحقون التواجدَ في هذا المحفل الدوليّ الكبير، ولكن ذلك يتطلبُ بذلَ المزيد من الجُهود، وتقديم أقصى الإمكاناتِ في المُبارياتِ التي يكلفون بقيادتها.

وبارك درجال، تقليد حكام العراق للشارة الدوليّة، وتمنى لهم النجاح والموفقية في مشوارهم التحكيمي المُقبل، وعكس السمعة الطيبة عن الحكم العراقيّ في البُطولاتِ الدوليّة والمنافسات المحلية.