رغم الانتقادات لهم.. درجال: هدفنا وصول حكم عراقي إلى المونديال

2024-02-25 17:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، طموح الاتحاد بوصول حكم دولي عراقي الى المونديال والمشاركة في تحكيم مباريات بكأس العالم" وذلك على الرغم من الانتقادات والاعتراضات الموجهة للصافرة العراقية في الدوري المحلي.

وقلد درجال بحسب بيان للاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، "الشاراتَ الدوليّة للحكام الدوليين لعام 2024 في مقرِّ الاتحاد بحُضور النائبِ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود وأعضاء الاتحاد غانم عريبي ومحمد ناصر وأحمد الموسوي، والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، ونائب رئيس لجنة الحكام محمد كاظم عرب ومدير دائرة الحكام علي صباح، وأعضاء اللجنة".

وقال درجال في كلمةٍ له بهذه المناسبة "أباركُ لكم تقلدكم للشارة الدوليّة، وأتمنى لكم النجاحَ والموفقية في مشواركم التحكيميّ المُقبل، وعكس السمعة الطيبة عن الحكم العراقيّ في البُطولاتِ الدوليّة والمنافسات المحلية".

وأضاف "نعملُ على تَطويرِ قُدرات الحكام بصُورةٍ مدروسةٍ، وهدفنا الرئيسي وصولُ حكمٍ عراقي إلى المونديال، لأن حكامنا يستحقون التواجدَ في هذا المحفل الدوليّ الكبير، ولكن ذلك يتطلبُ بذلَ المزيد من الجُهود، وتقديم أقصى الإمكاناتِ في المُبارياتِ التي تكلفون بقيادتها".

بعدها قلّد درجال الحكامَ الدوليين لعام 2024، وهم: زيد ثامر ويوسف سعيد وعلي حسين وواثق مدلل، وأحمد صباح وحيدر عبد الحسن وأمير داود وأكرم علي وحسين فلاح وكرار عبد الأمير، وحكام الصالات والشاطئية هوكار سالار وحسن محمد ورافد علاوي وأكرم مهدي.

يشار الى ان أزمة التحكيم في دوري نجوم العراق تتفاقم لاسيما بعد انسحاب فريق القاسم من مواجهة القوة الجوية الجمعة الماضية احتجاجاً لاحتساب الحكم ركلة جزاء لفريق الجوية ليُطلق الحكم صافرة النهاية.

وتعليقاً على الحادثة، قال درجال "يتعين تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، بتبادل الحكام لقيادة المباريات، وهي خطوة تسهم في زيادة خبرات حكامنا، والاستفادة من حكام دول الجوار".