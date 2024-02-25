صلاح خارج تشكيلة موقعة ليفربول وتشيلسي الليلة

2024-02-25 18:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تشكيلة فريقه التي ستواجه تشيلسي مساء اليوم الأحد (25 شباط 2024) على ملعب "ويمبلي" في لندن في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وفي ظل معاناة ليفربول من إصابات عديدة بين لاعبيه في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح، قرر كلوب الاعتماد على التشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كونور برادلي.

في خط الوسط: ريان جرافينبيرش – أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو.

في خط الهجوم: هارفي إليوت – لويس دياز – كودي جاكبو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء "الريدز" كل من أدريان – جو غوميز – كوانساه – كوستاس تسيميكاس – كوماس – نيوني – دانس – ماكونيل – كلارك.

أما مدرب تشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فقرر الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: غاستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، كالاغر.

خط الهجوم: كول بالمر، رحيم ستيرلينغ، جاكسون.