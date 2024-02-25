رئيس الوزراء يصل إلى كربلاء المقدسة لمتابعة الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية

2024-02-25 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية".وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة كربلاء المقدسة لمتابعة الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية".