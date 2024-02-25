مكافحة الإرهاب يحرر مختطفين اثنين ويقبض على الدواعش الخاطفين

2024-02-25 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في صلاح الدين وإلقاء القبض على الخاطفين وهم من عصابات داعش الإرهابية.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "بجهدٍ استخباري نوعي ومتابعة استمرت لأكثر من شهر، تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير مختطفين اثنين في محافظة صلاح الدين بعد تحديد منطقة الهدف وتفتيشها حيث تم العثور على المخطوفين معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل داخل غرفة مهجورة عائدة لعصابات داعش الإرهابي تم تفجيرها لاحقا".وأضاف، أنه "بعد استخلاص المعلومات من المخطوفين وبمقاطعة المعلومات لدى جهاز مكافحة الإرهاب تمكن الأبطال من إلقاء القبض على الخاطفين والبالغ عددهم (3) وهم ينتمون لعصابات داعش الإرهابية"، منوهة بأنه "تؤكد قطعاتنا البطلة أن العناصر الإرهابية لا مكان لها في أرضنا الحبيبة".