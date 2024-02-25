2024-02-25 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك، يوم الأحد، أن النشاط الزلزالي الذي يرصد من قبل الأجهزة تقع في معظمها بثلاثة مواقع شمال وشرق المحافظة، وهي ضمن شريط الفوالق الزلزالية، فيما أكدت تسجيل نحو تسعة هزات بلغت أعلاها بحدود خمسة درجات.

وقال مدير الدائرة حسن علي، لوكالة شفق نيوز، إن "النشاط الزلزالي في العراق عامة وفي كركوك خاصة تسجل أجهزة الرصد في غالبيتها مواقع في شمال كركوك وفي منطقة جمجمال وكذلك في خانقين، وفي الشريط الحدودي بين العراق وإيران، وهي مراكز الهزات التي تسجل في مرصد كركوك".

وأضاف علي، أن "كركوك سجلت العام الماضي بحدود 9 هزات أرضية وكانت أعلى الهزات بحدود خمسة درجات، ولم تسجل فيها أية أضرار"، مؤكداً أن "العراق يقع على الشريط الفوالق والحركات الارتدادية وهذا يجعل العراق يتعرض بين فترة وأخرى إلى هزات تكون في الغالب مصدرها دول الجوار وبعضها يسجل داخل الحدود العراقية وحسب قوة الهزة التي تسجل عبر مراصد رصد الزلزال".

وكانت دائرة الأنواء الجوية قد أعلنت سابقا أن العراق سجل أقوى هزات وكانت في محافظة كركوك بتاريخ 18/9/2007 بدرجة 5,2، والثانية بمنطقة علي الغربي التابعة لمحافظة ميسان جنوب العراق، بقوة 5,2 في 23/3/2001، إضافة إلى الزلزال الذي ضرب محافظة السليمانية عام 2019 بقوة 5.3 وعلى عمق 10 كيلومترات والذي وصلت ارتداداته إلى أربيل وخانقين وحتى إقليم كرمنشاه الواقع غرب إيران.

وشهدت دول الجوار خاصة إيران وتركيا زلازل وهزات أرضية بشكل متواصل، كما شهدت المغرب في السنوات الماضية، زلزالاً مدمرا راح ضحيته أكثر من ألف شخص، ما انعكس على العراق من هزات ارتدادية خاصة في المناطق القريبة من الشريط الحدودي.