مطالبات شعبية بإنقاذ المتظاهر البصري "احمد مهلهل" من الحبس": "المعيل الوحيد لاهله"

2024-02-25 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالبت أوساط شعبية ومدنية في محافظة البصرة، يوم الاحد، جميع المسؤولين في المحافظة بضرورة الوقوف مع المتظاهر احمد مهلهل الذي حُكم بالحبس الشديد لثلاث سنوات بتهمة حرق مجلس محافظة البصرة خلال عام 2018. وناشد المواطنين محافظ البصرة وأعضاء المجلس والبرلمانيين، عن طريق وكالة شفق نيوز،"بضرورة المطالبة بتمييز الحكم الصادر كون المدعى عليه بعيد عن التهمة الموجهة إليه".

وأشاروا الى أن "مهلهل والد لطفلين و يعاني والديه صحيا، إضافة الى انه المعيل الوحيد لهم و لم يسبق له المشاركة بأي اعمال عنف أو تحريض وتخريب كما اتُهِم".

وقضت رئاسة محكمة جنايات البصرة في وقت سابق من يوم الأحد، بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق المتظاهر أحمد حسين مهلهل، لإدانته بالمشاركة في تظاهرات البصرة والدخول إلى مبنى المحافظة وحرقها، في حين دعا ناشطون يطلقون على نفسهم "ثوار أيلول" إلى تظاهرات يومية لرفض هذا الحكم. وعلى إثر ذلك؛ جاءت دعوات من قبل "ثوار ايلول" الى "مسيرات احتجاجية يومية ابتداء من اليوم احتجاجا على الحكم 3 سنوات على المتظاهر احمد مهلهل لأنه شارك بالتظاهرات المطالبة بالماء والكهرباء والخدمات بتظاهرات 2018 واتهامه بحرق المحافظة.