الفياض: فتوى الجهاد وصلت أصداؤها إلى أقاصي العالم

2024-02-25 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبين رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الأحد، أن فتوى الجهاد وصلت أصداؤها إلى أقاصي العالم.وقال الفياض في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان الخير وتزامناً مع ذكرى ميلاد منقذ البشرية الإمام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف)تمر علينا الذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا وأستجاب لها مئات الآلاف من الشباب في ملحمة غيرت مجرى الأحداث وقلبت الموازين على الأعداء باستعادة زمام المبادرة في مواجهة الإرهاب وتحرير الأرض".وأضاف، أننا "إذ نحيي هذه الذكرى العظيمة التي فجرت مكامن الإيمان في قلوب الرجال وأسهمت في تحقيق انتصارات وصلت أصداؤها إلى أقاصي العالم ، نجدد العهد في الثبات على تلبية النداء وإكمال مسيرة الجهاد لإدامة الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا العزيز ، كما نتعهد بالوفاء لدماء الشهداء والجرحى التي سالت دماؤهم فداءً للعراق".