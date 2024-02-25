الإعلام والاتصالات تعلن إيقاف التعاملات المالية النقدية مطلع آذار

2024-02-25 18:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، انها ستوقف التعاملات المالية النقدية مطلع آذار المقبل على ان تتم بالدفع الالكتروني او التحويلات المصرفية.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بدءاً من 1 آذار المقبل سيتم إيقاف جميع التعاملات المالية النقدية".

واضافت، ان "تسديد المبالغ المترتبة بحق المستفيدين من خدمات الهيئة، سيكون عبر أجهزة الدفع الالكتروني POS أو الحوالات المصرفية فقط".







