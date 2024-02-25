2024-02-25 18:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاحد، الى تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمُواجهة الأمراض الإنتقالية بشكل عام وبالتالي ضمان سلامة المُواطنين والزائرين الوافدين لإحياء مراسيم الزيارة الشعبانية المُباركة. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بفريق الحشد الصحي للتوعية والتثقيف الصحي التابع لدائرة صحة كربلاء المُقدسَة […]

ظهرت المقالة وزير الصحة يدعو الى تكثيف الجهود التوعوية خلال الزيارة الشعبانية لمُواجهة الأمراض الإنتقالية أولاً على ايرث نيوز.